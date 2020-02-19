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Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук

Новини » Політика     19.02.2020 - 09:56
Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук
Фото: Володимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Втім, депутат Ілан Шор і колишній депутат Костянтин Цуцу оголошені в міжнародний розшук

Колишнього голову Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук. Про це заявив міністр внутрішніх справ Павел Войко, повідомляє NewsMaker.

Войко уточнив, що депутат Ілан Шор і колишній депутат Костянтин Цуцу оголошені в міжнародний розшук.

"Депутат Ілан Шор і колишній депутат Костянтин Цуцу оголошені в міжнародний розшук. Що стосується Плахотнюка, то ми досі не отримали офіційної відповіді від Europol про його оголошення в розшук", - сказав Войко.

Зазначимо, Плахотнюка звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей. Матеріали справи Антикорупційній прокуратурі Молдови передали колеги з Румунії. Про розслідування стало відомо 30 серпня 2019 року.

За даними слідства, Плахотнюк створив схему відмивання злочинних доходів: через ряд посередницьких фірм він пропустив 18 млн доларів і 3,5 млн євро. Крім того, в рамках паралельного розслідування встановлено, що через один з офшорів Плахотнюка підконтрольним фірмам перерахували ще більш 7,3 млн доларів і майже 2 млн євро.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти молдавського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.

Нагадаємо, Плахотнюк покинув Молдову в червні після відставки уряду Павла Філіпа на тлі політичної кризи після того, як Партія соціалістів і проєвропейський блок Acum об'єдналися проти Демократичної партії.

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