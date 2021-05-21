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США готові посилити співпрацю з українськими прикордонниками

Автор: Ігор Литвиненко

Сполучені Штати Америки готові посилити співпрацю з українськими прикордонниками. Співробітників Держприкордонслужби України планують залучати до міжнародних навчань.

Про це заявив начальник оборонного співробітництва посольства США в Україні Деніель Міллер, передає прес-служба ДПСУ.

Відповідну заяву Міллер зробив під час робочої зустрічі з заступником голови ДПСУ Володимиром Никифоренко.

В ході зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці, зокрема з навчання персоналу прикордонних комендатур швидкого реагування і розвитку морської складової.

"У свою чергу керівник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підтвердив готовність американської сторони щодо посилення співпраці щодо залучення прикордонного відомства України до участі в міжнародних навчаннях з підвищення сумісності та вдосконалення системи висвітлення надводної обстановки", - повідомили в прикордонній службі.

Раніше РБК-Україна писало, що в США не очікують ескалації напруженості на українському кордоні з Росією найближчим часом.

Також повідомлялося, що недавно українські розвідники морського спецназу провели навчання на військовому кораблі США в Одесі.

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