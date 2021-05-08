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США готові посилити партнерство з Україною у сфері безпеки, - Держдеп

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі російської агресії. Вашингтон висловлює готовність посилювати партнерство у сфері безпеки і оборони.

Про це заявила на брифінгу заступник спікера Держдепартаменту США Джалін Портер.

Портер підкреслила, що Сполучені Штати продовжать працювати з Україною «для досягнення нею євроатлантичних устремлінь.

"У Києві держсекретар підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство-партнерство у сфері безпеки - з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представник Держдепартаменту.

Водночас вона нагадала про необхідність для України подальшого прогресу у проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.

Портер додала, що США разом з міжнародними партнерами закликають українську владу забезпечити належне Корпоративне управління державними підприємствами.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну цього року.

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