США готові продовжити строк проведення переговорів з Китаєм, - Трамп

При цьому президент США сподівається, що країни вчасно укладуть торгівельну угоду

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что готов перенести последний срок достижения договоренности с Китаем по торговой сделке, которая закончит торговую войну между странами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Отметим, ранее американский лидер отсрочил применение новых пошлин на китайские товары до 1 марта 2019 года.

"Если мы будем близки к соглашению... Я могу сам разрешить ему сместиться во времени", - заявил глава США во время встречи с американским правительством.

Кроме того, Трамп уверен, что Штаты и Китай заключат торговое соглашение вовремя, и это соглашение станет "самым большим в истории".

Напомним, ранее в Министерстве торговли КНР заявили, что в ходе переговоров Китай и США создали основу для завершения торговой войны.

Как писало РБК-Украина ранее, Китай пообещал увеличить закупки американских товаров.

Следует отметить, что издание Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, чтобы оживить американские рынки.

Добавим также, глава США отметил, что соглашение между Штатами и КНР не подпишут, пока он лично не встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.