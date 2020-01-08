США готові запропонувати свою допомогу Україні у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - Помпео

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США готові запропонувати свою допомогу Україні у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Крім того, Помпео висловив свої глибокі співчуття у зв'язку з авіакатастрофою.

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аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Після катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані український уряд ухвалив рішення про заборону польотів в Іран. Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня.

Крім того, в Іран 8 січня вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи.