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США готові підтримати союз України, Британії, Польщі та країн Балтії

Фото: постпред США при НАТО Джуліанна Сміт (twitter com usambnato)
Автор: Марія Кучерявець

В США зацікавлені у зміцненні можливостей НАТО, а тому готові підтримувати такі ініціативи як об’єднання Британії, Польщі, України і країн Балтії в окремий союз. У випадку, якщо він посилюватиме оборонний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці США при НАТО Джуліан Сміт.

"Очевидно, що ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі - ред.)", - заявила вона.

За словами постпреда, вже впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних "мініформатних" альянсів, зокрема у сфері оборони.

"Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати", - підкреслила вона.

Дипломат додала, що НАТО, яке вона представляє США, також зацікавлене у зміцненні свого східного флангу.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що британський прем'єр Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити європейський альянс проти Росії.

За даними Corriere Della Sera, була запропонована модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації і такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, а також, можливо, Туреччину на більш пізньому етапі.

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