США готові підтримати союз України, Британії, Польщі та країн Балтії

"Очевидно, що ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі - ред.)", - заявила вона.

За словами постпреда, вже впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних "мініформатних" альянсів, зокрема у сфері оборони.

"Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати", - підкреслила вона.

Дипломат додала, що НАТО, яке вона представляє США, також зацікавлене у зміцненні свого східного флангу.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що британський прем'єр Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити європейський альянс проти Росії.

За даними Corriere Della Sera, була запропонована модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації і такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, а також, можливо, Туреччину на більш пізньому етапі.

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