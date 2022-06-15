США готовы поддержать союз Украины, Британии, Польши и стран Балтии

"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал (в Европе - ред.)", - заявила она.

По словам постпреда, уже на протяжении многих последних лет имели место инициативы о создании подобных "миниформатних" альянсов, в частности в сфере обороны.

"Поэтому если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать", - подчеркнула она.

Дипломат добавила, что НАТО, которое она представляет США, также заинтересовано в укреплении своего восточного фланга.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что британский премьер Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против России.

По данным Corriere Della Sera, была предложена модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.