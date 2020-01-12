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США готові до переговорів з Іраном без попередніх умов

Новини » В світі     12.01.2020 - 17:49
США готові до переговорів з Іраном без попередніх умов
Фото: Марк Еспер (Getty Images)

США не шкодує про ліквідацію Сулеймані

США готові провести переговори з Іраном про деескалації відносин без попередніх умов. Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в ефірі CBS News.

За словами глави Пентагону, США готові обговорити нові кроки Ірану, які допоможуть країні стати краще.

"Ми готові сісти за стіл переговорів і обговорити без будь-яких попередніх умов новий шлях вперед - ряд кроків", - заявив Еспер.

Також Еспер зазначив, що США не шкодує про усунення іранського генерала Касема Сулеймані, так як це дозволило забезпечити Америці більшу безпеку. Незважаючи на це в Пентагоні зберігають пильність щодо Ірану.

Нагадаємо, 3 січня військові США здійснили удар по колоні іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті американської спецоперації загинули вісім чоловік, серед них і командир іранського спецназу "Кудс" Сулеймані.

У відповідь Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада.

Також РБК-Україна писало, що президента США Дональда Трампа не хоче ескалації з Іраном. Він планує продовжити кампанію максимального тиску.

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