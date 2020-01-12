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США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Новости » В мире     12.01.2020 - 17:49
США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
Фото: Марк Эспер (Getty Images)

США не сожалеет о ликвидации Сулеймани

США готовы провести переговоры с Ираном о деэскалации отношений без предварительных условий. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS News.

По словам главы Пентагона, США готовы обсудить новые шаги Ирана, которые помогут стране стать лучше.

"Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед - ряд шагов", - заявил Эспер.

Также Эспер отметил, что США не сожалеет об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, так как это позволило обеспечить Америке большую безопасность. Несмотря на это в Пентагоне сохраняют бдительность в отношении Ирана.

Напомним, 3 января военные США осуществили удар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате американской спецоперации погибли восемь человек, среди них и командир иранского спецназа "Кудс" Сулеймани.

В ответ Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада.

Также РБК-Украина писало, что президента США Дональда Трампа не хочет эскалации с Ираном. Он планирует продолжить кампанию максимального давления.

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