ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп оголосить, що не прагнутиме до ескалації з Іраном

Новини » Політика     08.01.2020 - 18:25
Трамп оголосить, що не прагнутиме до ескалації з Іраном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп планує продовжити кампанію максимального тиску

Президент США Дональд Трамп оголосить, що не прагнутиме до ескалації з Іраном. Про це повідомляє Fox News.

Трамп планує продовжити кампанію максимального тиску.

Голова комітету Сенату у справах збройних сил, республіканець Джеймс Інхоф заявив, що Трамп налаштований на переговори з Іраном, незважаючи на ескалацію між двома країнами.

Телеканалу CNN він заявив, що раніше президент США провів бесіди по телефону минулої ночі з рядом законодавців. У Інхофа склалося враження, що Трамп вбачає в діях Тегерана можливість для початку переговорів.

Нагадаємо, базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в п'ятницю в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.

Лідер більшості в Сенаті заявив, що у нього є голоси для початку слухань щодо імпічменту У США прокуратура вимагає півроку ув'язнення для екс-радника Трампа
Новини України Дональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся