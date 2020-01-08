Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп планує продовжити кампанію максимального тиску

Президент США Дональд Трамп оголосить, що не прагнутиме до ескалації з Іраном. Про це повідомляє Fox News.

Трамп планує продовжити кампанію максимального тиску.

Голова комітету Сенату у справах збройних сил, республіканець Джеймс Інхоф заявив, що Трамп налаштований на переговори з Іраном, незважаючи на ескалацію між двома країнами.

Телеканалу CNN він заявив, що раніше президент США провів бесіди по телефону минулої ночі з рядом законодавців. У Інхофа склалося враження, що Трамп вбачає в діях Тегерана можливість для початку переговорів.

Нагадаємо, базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в п'ятницю в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.