Поставки по "Північному потоку 2" можуть почати до кінця року, - Міллер

Фото: перші поставки по "Північному потоку-2" можуть бути здійснені в 2021 році (Getty Images)

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки газу по "Північному потоку 2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу "Північний потік-2" на європейський ринок", - заявив він на святковому селекторі до Дня працівника нафтової і газової промисловості.