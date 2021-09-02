Поставки по "Північному потоку 2" можуть почати до кінця року, - Міллер
Фото: перші поставки по "Північному потоку-2" можуть бути здійснені в 2021 році (Getty Images)
Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки газу по "Північному потоку 2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні поточного року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу "Північний потік-2" на європейський ринок", - заявив він на святковому селекторі до Дня працівника нафтової і газової промисловості.
Нагадаємо, що спеціальний представник президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов заявив, що газопровід "Північний потік-2" є в першу чергу екологічним проектом, а не політичним чи комерційним.