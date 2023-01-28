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В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

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Суббота 28 января 2023 21:10
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией Фото: глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (nato.int)
Автор: Татьяна Степанова

В НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией, ведь стратегические цели страны-агрессора выходят за пределы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра для RTP.

По словам адмирала, Россия стремится вернуться в старый Советский Союз. Она не первый год приходит в какую-то страну с оружием. Поэтому НАТО должно быть готово.

"Теперь мы столкнулись с угрозой, которой есть Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут", - сказал Бауэр.

В то же время он заверил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Однако для этого Альянс должен перевооружиться.

Он также отметил, что промышленное производство стран Североатлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести "военную экономику мирного времени".

При этом Бауэр уточнил, что не верит в ядерную войну, поскольку президент РФ Владимир Путин "не сумасшедший".

"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек", - сказал адмирал.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что НАТО не будет участвовать в войне, которую развязала Россия против украинцев. Поскольку было принято решение не вводить самолеты или войска Североатлантического союза на территорию Украины.

Также ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения ядерного оружия Россией невелик, но "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

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