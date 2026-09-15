Тайный "Зондерштаб" Минобороны Германии находит оружие для Украины за две недели, - FT

В наиболее безопасном крыле Минобороны Германии годами работает немногочисленная команда под названием "Зондерштаб Украина". Именно она стоит за ежегодными 11,5 млрд евро военной помощи Киеву и способна заключать соглашения на поставку оружия в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Подразделение, которое называют "партизанским"

"Зондерштаб Украина" возник спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения России. Он начал как ситуационный центр, который мониторил ход войны и информировал политическое руководство, а с июля 2022 года превратился в отдельную структуру.

"Зондерштаб Украина" работает в крыле Минобороны Германии под особой охраной - настолько закрытом, что руководителю пришлось общаться с журналистами FT из офиса за пределами крыла.

Команда настолько секретна, что некоторые называют ее партизанским отрядом, а один из приближенных к команде собеседников описывает ее как "невероятно не-немецкую" - слишком нетипичную для крупной бюрократической машины страны.

Руководитель подразделения, бригадный генерал Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя Tornado, объясняет феномен так: короткие цепочки принятия решений дают команде гибкость и скорость. Это позволяет "Зондерштабу" обходить лабиринт закупочных процедур и минуя 13-тысячное ведомство, которое занимается закупками для собственно Бундесвера.

Сделка за две недели: в чем секрет скорости

Ключевая причина оперативности - юридическая конструкция: контракты подписывает не немецкое правительство, а сама Украина, тогда как Берлин лишь оплачивает счет. Это позволяет "Зондерштабу" обходить лабиринт закупочных процедур, которые замедляют поставки для собственных вооруженных сил Германии.

Благодаря этому, по словам Кашке, команда имеет "чрезвычайно короткие цепочки принятия решений" - и именно это позволяет ей заключать сделки на закупку оружия для Украины в некоторых случаях всего за две недели.

Именно так, по словам Маттиаса Пушнига, офицера запаса, который последние три года работал в "Зондерштабе", в Берлине впервые осознали эффективность подхода - после истории с разведывательными дронами компании Quantum Systems, которые Украина подключила к Starlink и использовала для выявления целей во время боёв за Северский Донец весной 2022 года.

"Это было впервые, когда мы поняли, почему украинцы добились успеха - потому что они делали такие вещи", - говорит Пушниг.

После этого Германия начала не просто передавать технику из своих запасов, а покупать вооружение непосредственно у украинского и немецкого производителя по списку, который составлял сам Киев.

От касок до Patriot

Помощь Германии Украине не всегда была решительной: накануне вторжения Берлин получил волну критики за предложение передать Киеву 5 тысяч касок. Однако полномасштабная война и давление союзников заставили Германию отказаться от долгосрочной политики непоставки оружия в зоны конфликта.

Именно "Зондерштаб" оплатил Киеву первую систему противовоздушной обороны IRIS-T производства компании Diehl, которая впоследствии, вместе с американскими Patriot, стала ключевым элементом защиты украинских городов - и даже была заказана самим Бундесвером для собственных нужд.

В прошлом году, после сокращения американской военной помощи при президентстве Дональда Трампа, Берлин стал крупнейшим поставщиком оружия для Киева, потратив на вооружение уже около 58 млрд евро.

За последний год роль подразделения снова меняется. Теперь "Зондерштаб" все больше становится платформой для обмена опытом между немецкими и украинскими военными и оборонной промышленностью. Кашке обращает внимание на "богатство тактического и оперативного опыта" Украины. Германия, в отличие от Британии, не держит собственный персонал в Украине.

Вместо этого более осторожный Бундесвер приглашает в Германию десятки украинских военных, чтобы те поделились боевым опытом применения дронов и противодействия им, а также получает доступ к данным из украинской системы Delta.

В то же время практика, при которой Киев сам решает, на что тратить немецкие средства, вызывает опасения по поводу коррупционных рисков. Кашке утверждает, что команда тщательно проверяет все контракты, сверяя цены с рыночными и устанавливая графики поставок.

Договоренности о взаимном оборонном сотрудничестве, подписанные в этом году канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Владимиром Зеленским в Берлине, открыли украинским компаниям доступ к рынкам стран НАТО - это вызвало обеспокоенность части немецкого оборонного сектора.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на этой неделе публично признал, что Берлин "не полностью удовлетворен" тем, насколько немецкие компании вовлечены в финансируемые им же закупки для Украины.