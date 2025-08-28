США готовы поддержать европейскую коалицию для защиты Украины после войны, - FT

США сигнализировали о готовности поддержать европейскую коалицию для защиты Украины. Ранее Дональд Трамп отказывался от такого участия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщил источники издания, США готовы предоставить разведывательные средства и контроль над ситуацией на поле боя любой западной оборонной силе в послевоенной Украине. Они также принять участие в создании европейского щита противовоздушной обороны для страны.

Этот шаг свидетельствует о заметном изменении позиции Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна не будет принимать участия в подобной коалиции.

Коалиция для защиты Украины

Коалиция желающих защитить Украину после войны была создана в ответ на отказ Вашингтона участвовать в этих инициативах. Почти через полгода США начали менять свою позицию.

Украина требует гарантий безопасности как часть мирного соглашения, чтобы защитить себя от будущей агрессии России. Американские военные и представители нацбезопасности сообщили европейским союзникам, что США могут предоставить разведку, командные структуры и критические системы, необходимые для поддержания безопасности украинского неба.

Роль Европы и участие США

В марте Франция и Великобритания объявили о создании коалиции, заявив о готовности рассматривать варианты развертывания десятков тысяч военных для миссий на суше, в воздухе и на море, а также для мониторинга режима прекращения огня.

Идея заключалась в том, чтобы дать украинской армии возможность восстановиться и превратиться в "стального дикобраза", которого Россия больше не решилась бы атаковать.

Публично это выглядело как демонстрация поддержки Киеву. Однако за закрытыми дверями европейские чиновники признавали, что без США реализовать подобные планы невозможно.

Трамп меняет курс

С тех пор Трамп проявил признаки раздражения в переговорах с Владимиром Путиным и наладил более тесный контакт с Владимиром Зеленским. По словам источников, американский президент осознал, что его цель - достижение мира, а также стремление получить Нобелевскую премию мира - требует участия США в обеспечении стабильности.

Дополнительным фактором стало обещание Европы увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что укрепило доверие к союзникам в Белом доме.

Перспективы и неопределенности

По данным источников, предварительные очертания гарантий безопасности могут появиться "скоро". Однако многое остается неясным - какие страны направят войска, в каком количестве, и согласится ли Путин на их присутствие.

Мирное соглашение пока остается недосягаемым, но европейские чиновники осторожно выражают оптимизм, что ключевой барьер - отказ США от участия - удалось преодолеть.

"Президент Трамп и его команда по нацбезопасности продолжают вести переговоры с российскими и украинскими официальными лицами о двусторонней встрече, чтобы остановить убийства и завершить войну", - заявил представитель Белого дома.

По его словам, это не отвечает национальным интересам - дальше обсуждать эти вопросы публично.