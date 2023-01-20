В Минобороны Германии "не видят связи" между поставками танков Leopard 2 и Abrams

Предоставление Украине немецких танков Leopard 2 не должно быть привязано к поставкам американских Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса телеканала ARD .

В ответ на вопрос, готов ли Берлин передать Киеву тяжелые бронированные машины только в случае аналогичных действий со стороны Вашингтона, чиновник заявил, что "не видит связи между двумя этими поставками".

В то же время Писториус отметил, что немецкий канцлер Олаф Шольц обсуждает с президентом США Джо Байденом тему предоставления танков Leopard 2 без Abrams.

"Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как будет оно выглядеть", - добавил министр обороны.