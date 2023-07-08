США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля, - Байден

Израильская модель

Такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Вступление Украины в НАТО

Во время широкомасштабного российского вторжения в Украину наша страна официально подала заявку на вступление в НАТО. Хотя члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг уже неоднократно подчеркивали, что Украина не может присоединиться к Альянсу до завершения войны.

Тем не менее, Украина стремится получить сигнал о поддержке своего членства в НАТО и надеется получить это на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Зеленский считает, что когда Украина получит четкие гарантии вступления в Альянс, российский диктатор Владимир Путин ослабнет еще больше.