Надо сказать, что Украина будет в НАТО, и Путин будет искать договоренностей с Западом, - Зеленский

Украина должна получить четкие гарантии вступления в НАТО. После этого Владимир Путин еще более ослабнет и будет вынужден договариваться с Западом.

По его словам, сегодня Путин теряет уверенность его близкого круга в нем. Эта уверенность строилась на том, что Путин запугивал весь мир, разными видами угроз и контролем многих государств и контролем политиков во многих государствах, включая Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову. "Влияя на европейских лидеров, на многих, он это контролировал", - добавил он.

Зеленский констатировал, что сегодня Украина показывает, что Путин не контролирует. "Его контроль ноль, потому и началось полномасштабное вторжение. Дальше Европа больше и больше отказывается от этих контролей. Остаются некоторые моменты, где политика Путина поддерживается в некоторых государствах, но ее все меньше и меньше", - сказал президент.

"И самое главное я считаю, сегодня это НАТО. Нужно четко сказать, что Украина будет в НАТО. Я считаю, что после этого его окружение, верившее в то, что Путин сказал - мы никогда не дадим Украине быть в альянсе и в Европе, все эти люди, которые вокруг него, они посыпятся. Очень важно - Путин в одиночестве будет еще слабее", - считает Зеленский.

Он отметил, что до сих пор остаются опасения, что он будет кому-то угрожать. "Не нужно бояться. Путин слабый будет искать возможности договариваться с западным миром", - добавил украинский президент.

Утрата Путиным контроля

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция президента Владимира Путина на бунт главаря наемников "Вагнера" Евгения Пригожина была "слабой", и что он теряет контроль над собственным народом.

Бойцы "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с тех пор, как он стал верховным лидером России в последний день 1999 года.

Люди приветствовали наемников Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.