У США горить Національний парк

В 17-ти населених пунктах оголосили надзвичайний стан

В американском штате Виктория произошел пожар в Национальном парке, который уже охватил более 2,5 тыс. га леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на news.com.au.

Как сообщается, возгорание произошло вчера, 1 марта, в государственном парке "Бунип", который находится за 16 км от города Пакенхем. Пожар охватил территорию площадью не менее 2,5 тыс. га и продолжает стремительно распространяться.

Отмечается, что спасатели пытаются не допустить возгорания домов и просят жителей соседних городов эвакуироваться. Как минимум в 17-ти населенных пунктах было объявлено чрезвычайное положение.

Сейчас с лесным пожаром борются более 300 человек и 3 самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии (США) приговорили 33-летнего мужчину к тюремному заключению сроком 12 лет за причастность к лесным поджогам. В результате поджога, который он устроил, было уничтожено свыше 13 тысяч акров леса.

Как писало РБК-Украина, в результате лесных пожаров, которые произошли в прошлом году в американском штате Калифорния, погибли по меньшей мере 86 человек и еще несколько сотен человек считались пропавшими без вести.

Добавим, 17 февраля в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание травяного настила на площади 5 гектаров.