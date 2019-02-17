Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано

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Загоряння сталося на території площею близько 5 га

Лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка сталася сьогодні, 17 лютого, ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа на території Дитятківського лісного господарства в Чорнобильській зоні відчуження було ліквідовано приблизно о 19:00.

Зазначається, що до гасіння пожежі на території площею 5 га були залучені 18 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території ДСП "Північна пуща" (Київська область) в Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння трав'яного настилу на площі 5 гектарів.

Пізніше в ДСНС повідомили, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження була локалізована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каліфорнії (США) засудили 33-річного чоловіка до тюремного ув'язнення терміном 12 років через причетність до лісових підпалів. В результаті підпалу, який влаштував засуджений, було знищено понад 13 тисяч акрів лісу.

Додамо, що в результаті лісових пожеж, які сталися минулого року в американському штаті Каліфорнія, загинули щонайменше 86 осіб та ще декілька сотень людей вважалися зниклими безвісти.