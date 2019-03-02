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У США горить Національний парк

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 16:03
У США горить Національний парк
Фото: пожежа в Національному парку в США (News Corp Australia)

В 17-ти населених пунктах оголосили надзвичайний стан

В американському штаті Вікторія сталася пожежа в Національному парку, яка вже охопила понад 2,5 тис. га лісу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на news.com.au.

Як повідомляється, загоряння сталося вчора, 1 березня, в державному парку "Буніп", який знаходиться за 16 км від міста Пакенхем. Пожежа охопила територію площею щонайменше 2,5 тис га і продовжує стрімко розповсюджуватися.

Зазначається, що рятувальники намагаються не допустити загоряння будинків та просять жителів сусідніх міст евакуюватися. Щонайменше в 17-ти населених пунктах було оголошено надзвичайний стан.

Наразі з лісовою пожежею борються понад 300 осіб та 3 літаки.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каліфорнії (США) засудили 33-річного чоловіка до тюремного ув'язнення терміном 12 років через причетність до лісових підпалів. В результаті підпалу, який влаштував засуджений, було знищено понад 13 тисяч акрів лісу.

Як писало РБК-Україна, в результаті лісових пожеж, які сталися минулого року в американському штаті Каліфорнія, загинули щонайменше 86 осіб та ще декілька сотень людей вважалися зниклими безвісти.

Додамо, 17 лютого в Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння трав'яного настилу на площі 5 гектарів.

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