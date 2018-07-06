У США глава Агентства з охорони навколишнього середовища США пішов у відставку

Скотт Прюітт пішов у відставку

У США подав у відставку глава Агентства з охорони навколишнього середовища Скотт Прюітт. Про це президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Так, як повідомлялося, Скотта Прюітта звинувачували в марнотратстві бюджету американські ЗМІ.

"Я прийняв відставку Скотта Прюітта з посади голови Агентства з охорони навколишнього середовища. В агентстві Скотт зробив велику роботу, і я завжди буду вдячний йому за це", - написав Трамп.

Зазначено, що з понеділка виконувати обов'язки керівника відомства, що входить до складу федерального уряду, буде заступник Прюітта Ендрю Уілер.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив про відставку радника з національної безпеки Герберта Макмастера.

Джон Болтон став третім радником з національної безпеки президента і вступив на посаду 9 квітня.