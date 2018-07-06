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У США глава Агентства з охорони навколишнього середовища США пішов у відставку

НовиниПолітика    06.07.2018 - 06:43
Фото: Білий дім (outreach.senate.gov)
Фото: Білий дім (outreach.senate.gov)

Скотт Прюітт пішов у відставку

У США подав у відставку глава Агентства з охорони навколишнього середовища Скотт Прюітт. Про це президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Так, як повідомлялося, Скотта Прюітта звинувачували в марнотратстві бюджету американські ЗМІ.

"Я прийняв відставку Скотта Прюітта з посади голови Агентства з охорони навколишнього середовища. В агентстві Скотт зробив велику роботу, і я завжди буду вдячний йому за це", - написав Трамп.

Зазначено, що з понеділка виконувати обов'язки керівника відомства, що входить до складу федерального уряду, буде заступник Прюітта Ендрю Уілер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив про відставку радника з національної безпеки Герберта Макмастера.

Джон Болтон став третім радником з національної безпеки президента і вступив на посаду 9 квітня.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, отставка, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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