В США глава Агентства по охране окружающей среды США ушел в отставку

Скотт Прюитт ушел в отставку

В США подал в отставку глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Так, как сообщалось, Скотта Прюитта обвиняли в расточительстве бюджета американские СМИ.

"Я принял отставку Скотта Прюитта с должности председателя Агентства по охране окружающей среды. В агентстве Скотт сделал большую работу, и я всегда буду благодарен ему за это", - написал Трамп.

Отмечено, что с понедельника исполнять обязанности руководителя ведомства, входящий в состав федерального правительства, будет заместитель Прюитта Эндрю Уилер.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил об отставке советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Джон Болтон стал третьим советником по национальной безопасности президента и вступил в должность 9 апреля.