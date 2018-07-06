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В США глава Агентства по охране окружающей среды США ушел в отставку

НовостиПолитика    06.07.2018 - 06:43
Фото: Белый дом (outreach.senate.gov)
Фото: Белый дом (outreach.senate.gov)

Скотт Прюитт ушел в отставку

В США подал в отставку глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт. Об этом президент США  Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Так, как сообщалось, Скотта Прюитта обвиняли в расточительстве бюджета американские СМИ.

"Я принял отставку Скотта Прюитта с должности председателя Агентства по охране окружающей среды. В агентстве Скотт сделал большую работу, и я всегда буду благодарен ему за это", - написал Трамп.

Отмечено, что с понедельника исполнять обязанности руководителя ведомства, входящий в состав федерального правительства, будет заместитель Прюитта Эндрю Уилер.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил об отставке советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Джон Болтон стал третьим советником по национальной безопасности президента и вступил в должность 9 апреля.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, отставка, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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