Трамп оголосив про відставку радника з нацбезпеки Макмастера

Його місце займе екс-постпред США при ООН Джон Болтон

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про відставку радника з національної безпеки Герберта Макмастера. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Джон Болтон стане третім радником з національної безпеки президента і вступить на посаду 9 квітня.

"Я радий повідомити, що починаючи з 9 квітня Джон Болтон буде моїм новим радником з національної безпеки. Я дуже вдячний за службу генералу Макмастеру, який зробив видатну роботу і назавжди залишиться моїм другом", - написав президент Сполучених Штатів.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H. R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018



Нагадаємо, як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп мав намір звільнити свого помічника з національної безпеки Герберта Макмастера. Однак остаточне рішення не приймалося, так як йшов підбір сильного гідного кандидата на цю посаду, щоб звільнення Макмастера не виглядало для нього принизливо.