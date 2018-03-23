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Трамп оголосив про відставку радника з нацбезпеки Макмастера

НовиниПолітика    23.03.2018 - 05:46
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Його місце займе екс-постпред США при ООН Джон Болтон

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про відставку радника з національної безпеки Герберта Макмастера. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Джон Болтон стане третім радником з національної безпеки президента і вступить на посаду 9 квітня.

"Я радий повідомити, що починаючи з 9 квітня Джон Болтон буде моїм новим радником з національної безпеки. Я дуже вдячний за службу генералу Макмастеру, який зробив видатну роботу і назавжди залишиться моїм другом", - написав президент Сполучених Штатів.


Нагадаємо, як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп мав намір звільнити свого помічника з національної безпеки Герберта Макмастера. Однак остаточне рішення не приймалося, так як йшов підбір сильного гідного кандидата на цю посаду, щоб звільнення Макмастера не виглядало для нього принизливо.

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Теги: Дональд Трамп, советник, увольнение
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