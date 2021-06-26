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США і Німеччина планують допомогти Україні у сфері енергетики через "Північний потік-2"

Автор: Анастасія Рокитна

США і Німеччина обговорюють можливість допомогти Україні у сфері енергетики через "Північний потік-2". Країни планують домовитися про зобов'язання щодо зміцнення енергетичної інфраструктури України та компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу.

Про це повідомляє Bloomberg.

США і Німеччина також вивчають способи посилення стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій. Вони, за даними видання, хочуть укласти угоду, покликану послабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу.

Деякі офіційні особи висловили сподівання, що угода буде підготовлена до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, запланованого на липень.

У числі можливих заходів - інвестиції для будівництва електростанцій в Україні, розвиток інфраструктури та нарощування поставок газу з цієї країни. Також стверджується, що Німеччина висловлювала бажання почати переговори з Росією про продовження транзиту російського газу через Україну.

Нагадаємо, посол Німеччини пояснила бажання Меркель відновити діалог з Путіним.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України.

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