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Результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня, - Маас

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Понеділок 21 червня 2021 12:43
Результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня, - Маас Фото: глава МЗС Німеччини Хайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До серпня Німеччина і США досягнуть перших результатів переговорів щодо будівництва газопроводу "Північного потоку-2". Наразі переговори тривають.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтер'єрах Die Welt.

Він зазначив, що сторони домоглися важливого прогресу в питанні будівництва "Північного потоку-2".

"З-під дії останніх штрафних заходів, прийнятих Вашингтоном, були виведені німецькі компанії і окремі персони. Зараз переговори тривають, ми збираємося знайти рішення до серпня. Німецька делегація була нещодавно у Вашингтоні", - сказав міністр.

Раніше радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон як і раніше виступає проти російського газопроводу "Північний потік-2" і продовжить вводити санкції.

Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет вважає за необхідне газопровід" Північний потік-2 " для його країни. Але він також вважає, що газопровід не повинен шантажувати Україну.

Україна розраховує, що позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" може змінитися після виборів у країні.

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Північний потік-2
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