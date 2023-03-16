Не только лишь Иран. Разведка назвала страны, с которыми РФ ведет переговоры по оружию

Россия начинает испытывать дефицит боеприпасов и вооружения, потому ищет военных союзников. Москва пытается договориться о военной помощи со странами Ближнего Востока и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Россия начала испытывать дефицит боеприпасов, мы точно знаем, что активно они работают с Ираном. Да, действительно ведутся переговоры с Мьянмой, со странами африканского континента, Ближнего Востока. Они сейчас направили свои делегации в Министерство обороны, Службы внешней разведки, другие ведомства и министерства, чтобы как можно больше получить для себя боеприпасов и другого вооружения", - отметил Скибицкий.

В то же время разведчик подчеркнул, что самым главным военным партнером России остается Иран. По его словам, Иран поставляет России боеприпасы и беспилотники. Москва заинтересована также в баллистических ракетах, однако Иран выжидает и пока не дает согласия.

Скибицкий объяснил, что Иран в свою очередь ждет от России новейшего вооружения, технологий атомной энергетики и ракетных программ.

Касательно Сирии разведчик отметил, что режим Башара Асада сейчас зависим от России, поскольку на территории страны находится контингент РФ.

"Что может дать Сирия на замену? Было много информации, что это могут быть сирийские наемники, в большом количестве. На сегодняшний день подтверждение, а тем более, пребывание тысяч сирийцев на территории временно оккупированных районов нашего государства мы не замечаем", - добавил Скибицкий.

По словам разведчика, Россия также забирает у Сирии вооружение, которое ранее предоставила.