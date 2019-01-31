США в лютому переглянуть пакет санкцій проти РФ, - Волкер

США переглянуть пакет санкцій проти Росії через анексію Криму

США намерены в феврале пересмотреть санкции в отношении Москвы, которые были введены после аннексии Крыма. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Соединенные Штаты в естественном порядке будут пересматривать крымские санкции в феврале. Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения (с их стороны, - ред.) пока не принято", - сказал он.

Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран ЕС на заседании в феврале не будуть принимать заключение относительно ситуации в Украине.

После этого Волкер заявил, что США и ЕС уже рассматривают возможность принятия дополнительных санкций против России, если власти страны не освободят задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову. Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.

Отметим, украинская делегация на дебатах в ПАСЕ призвала ввести "Азовский пакет санкций" против России и граждан РФ, причастных к захвату украинских судов и моряков в Керченском проливе 25 ноября.

Также главы МИД Чехии и Дании призвали РФ немедленно освободить украинских моряков.