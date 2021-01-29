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У США щодня вакцинують від COVID понад 1 млн осіб

Вашингтон, П'ятниця 29 січня 2021 21:09
У США щодня вакцинують від COVID понад 1 млн осіб
Фото: Енді Славітт (flickr.com/bpc bipartisan)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

Про це заявив старший радник робочої групи при Білому домі з протидії пандемії Енді Славітт під час брифінгу.

За його словами, на цей час в медичні установи доставлено 48 млн доз вакцини, з них вже введені 27 млн.

Нагадаємо, глава апарату Білого Дому Рон Клейн заявив, що у команди попереднього президента Дональда Трампа не було плану вакцинації США від коронавірусу.

Раніше Джо Байден заявив, що у боротьбі з коронавірусом "не можна втрачати ні секунди".

Зазначимо, після інавгурації Байден почав свою роботу з підписання 17 виконавчих документів, спрямованих на боротьбу з пандемією, зміною клімату і расовими нерівністю, а також скасування деяких заходів політики, введені його попередником Дональдом Трампом.

Крім того, США мають намір закупити ще 200 млн доз вакцини Pfizer і Moderna влітку цього року.

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