В США ежедневно вакцинируют от COVID более 1 млн человек

Фото: Энди Славитт (flickr.com/bpc bipartisan)

В Соединенных Штатах ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Об этом заявил старший советник рабочей группы при Белом доме по противодействию пандемии Энди Славитт во время брифинга.

По его словам, на настоящий момент в медицинские учреждения доставлены 48 млн доз вакцины, из них уже введены 27 млн.

Напомним, глава аппарата Белого Дома Рон Клейн заявил, что у команды предыдущего президента Дональда Трампа не было плана вакцинации США от коронавируса.

Ранее Джо Байден заявил, что в борьбе с коронавирусом "нельзя терять ни секунды".

Отметим, после инаугурации Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

Кроме того, США намерены закупить еще 200 млн доз вакцины Pfizer и Moderna летом этого года.