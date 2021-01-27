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США закуплять ще 200 млн доз вакцин від коронавірусу

Вашингтон, Середа 27 січня 2021 12:04
США закуплять ще 200 млн доз вакцин від коронавірусу
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Американська влада має намір закупити ще 200 млн доз вакцини Pfizer і Moderna влітку цього року. Загальна кількість куплених США вакцин складе 600 млн доз.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі, передає NBC.

Обидві вакцини вимагають застосування двох доз, щоб убезпечити людину від коронавірусу.

"Цього буде достатньо, щоб вакцинувати 300 млн американців і перемогти пандемію", - сказав Байден.

Нагадаємо, голова апарату Білого Дому Рон Клейн заявив, що у команди попереднього президента Дональда Трампа не було плану вакцинації США від коронавірусу.

Раніше Джо Байден заявив, що у боротьбі з коронавірусом "не можна втрачати ні секунди".

Зазначимо, після інавгурації Байден почав свою роботу з підписання 17 виконавчих документів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу, зміною клімату і расовою нерівністю, а також скасування деяких заходів політики, введених його попередником Дональдом Трампом.

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