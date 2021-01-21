Байден про боротьбу з COVID-19: нам не можна втрачати ні секунди

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент США Джо Байден підпише низку указів, пов'язаних з коронавірусом. Вони будуть спрямовані на боротьбу з пандемією в Штатах.

Про це Байден написав у Twitter.

Він зазначив, що в боротьбі з коронавірусом "не можна втрачати ні секунди". Для цього будуть підписані розпорядження щодо посилення тестування, розповсюдження вакцини і щодо безпечного відновлення роботи шкіл та бізнесу.

"Нам не можна втрачати ні секунди в питанні взяття вірусу під контроль. Тому я сьогодні підпишу укази щодо розширення тестування, розповсюдження вакцини і щодо безпечного відновлення роботи шкіл та бізнесу", - написав Байден.

Новина доповнюється...