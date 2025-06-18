США эвакуируют граждан из Израиля: посол выступил со срочным заявлением

США не планировали вывозить людей?

Посольство США еще 17 июня объявило, что прекращает работу как минимум до 20 числа из-за опасений за безопасность сотрудников. При этом там заявляли, что не планируют и не имеют возможности организовать эвакуацию американцев из страны.

"Посольство США пока не имеет возможности эвакуировать американцев или непосредственно помогать им покидать Израиль", - было сказано в официальном сообщении дипучреждения.

На следующий день в посольстве сообщили, что им известно, что ряд граждан США пользуется услугами "третьих лиц", чтобы покинуть территорию Израиля. Посольство добавило, что "не может одобрить ни одного из этих поставщиков". Однако дипломаты вынуждены были признать, что "третьим лицам" удается эвакуировать граждан США.

Не только американцы

На фоне войны между Израилем и Ираном ряд стран объявил об опасности для своих граждан и рекомендовал им срочно покинуть иранскую и израильскую территорию. В частности Министерство иностранных дел Украины порекомендовало нашим гражданам покинуть Иран и Израиль.

Кипр поможет эвакуировать граждан Португалии и Словакии - страна получила соответствующий запрос о помощи. Китайское посольство в Израиле призвало своих граждан покинуть страну любым способом. Ряд других стран рекомендовал покинуть Израиль через пропускные пункты на границе с Иорданией и Египтом.

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