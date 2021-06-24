RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США евакуюють афганців, які надавали допомогу американським військовим, до виведення своїх військ

Автор: Дмитрий Кузнецов

США евакуюють групу афганців, що надавала допомогу американським військовим, до виведення військ з країни. Метою цього кроку є надання їм можливості отримати імміграційну американську візу в безпечному місці.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США.

"Ми визначили групу заявників на отримання спеціальної імміграційної візи, які працювали перекладачами, вони будуть переміщені з Афганістану до закінчення виведення військ", - цитує видання свого співрозмовника.

Джерело агентства не уточнило ні число афганців, яких планується евакуювати, ні місце, куди їх переправлять. Він тільки зазначив, що це буде безпечне місце, де вони зможуть завершити процес оформлення імміграційних американських віз.

Нагадавши, Польща почала виведення свого військового контингенту з Афганістану в рамках місії НАТО. У ніч на 24 червня в країну повернуться перші польські військові.

Зазначимо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляло РБК-Україна, Сполучені Штати вивели більшу частину своїх військ з Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАфганистанвійськові