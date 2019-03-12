США на цього тижня відкличуть дипломатів з Венесуели

Помпео пояснив рішення погіршенням ситуації у Венесуелі

Соединенные Штаты Америки на этой неделе отзовут дипломатов из Венесуэлы, которые продолжали оставаться в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря США Майка Помпео.

По словам Помпео, Вашингтон принял решение до конца недели отозвать американских дипломатов, так как их пребывание в Венесуэле "ограничивает действия США".

"Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также то, что присутствие американского дипломатического персонала в посольстве стало сдерживающим фактором для политики США", - отметил он.

При этом госсекретарь США не уточнил, о каких именно ограничениях для политики Вашингтона идет речь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения на фоне масштабного отключения электроэнергии. Данный режим позволяет президенту перераспределять на борьбу с чрезвычайными ситуациями экономические и военные ресурсы.

Ранее также стало известно, что из-за проблем с электроэнергией, которые длятся с 7 марта, в Венесуэле погибли, по меньшей мере, 15 человек.