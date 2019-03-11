Гуайдо закликає ввести НС у Венесуелі

Фото: блекаут у Венесуелі (voce.com.ve)

Гуайдо пропонує зобов'язати армію Венесуели мобілізувати всі необхідні сили

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав парламент ввести режим надзвичайного стану через проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національної асамблеї Венесуели.

Наголошується, що Гуайдо направив в Національну асамблею республіки запит про введення в країні режиму надзвичайного стану строком на 30 днів через катастрофу, пов'язану з перебоями в електропостачанні.

"Гуайдо пропонує зобов'язати армію Венесуели мобілізувати всі необхідні сили для захисту життєво важливих об'єктів і співробітників компанії Corpoelec", - йдеться в повідомленні.

Раніше він вже заявляв про намір ініціювати введення надзвичайного стану для того, щоб отримати міжнародну допомогу, необхідну для відновлення роботи систем електропостачання.

Нагадаємо, 7 березня у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електропостачанням в більшій частині країни. Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас. Національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики.

У зв'язку з блэкаутом у Венесуелі сьогодні оголосили додатковий вихідний.