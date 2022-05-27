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США ще розглядають запит України на постачання РСЗВ, - Пентагон

Фото: Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Остаточне рішення щодо можливого постачання Сполученими Штатами ракетних систем залпового вогню до України поки не ухвалили.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Міноборони США.

Американська адміністрація вивчає питання передачі Збройним силам України універсальних пускових установок MLRS. На думку експертів, їхня поява на озброєнні української армії здатна змінити хід війни.

"Ми знаємо про запити України щодо постачання реактивних систем залпового вогню. Я не випереджатиму події, розповідаючи про ще неухвалені рішення", – розповів Кірбі.

Напередодні президент Зеленський у зверненні заявив, що постачання MLRS до України прискорить вигнання російських окупантів. Натомість російський МЗС попередив про ескалацію війни в разі появи в Збройних сил України американських РСЗВ.

До слова, міністр Кулеба анонсував прибуття нової партії озброєння зі США.

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