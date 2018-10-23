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США ще не прийняли рішення про нові санкції проти РФ, - Болтон

Новини » Політика    23.10.2018 - 21:30
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Білий дім розглядає питання про необхідність введення санкцій через отруєння у Великобританії

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон ще не прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За його словами, Білий дім розглядає питання про необхідність введення санкцій через отруєння у Великобританії колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд США працює над другим раундом "жорстких" санкцій проти Росії у зв'язку з розслідуванням отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

Відзначимо, в Британії заявили, що підозрювані в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Скрипаля Олександр Петров і Руслан Боширов є офіцерами військової розвідки Росії.

Як заявив міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес, президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння нервово-паралітичним речовиною Скрипалів.

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