США і ЄС висловили заклопотаність розвитком ядерної програми Ірану

США і ЄС у підсумковому комюніке саміту висловили заклопотаність розвитком ядерної програми Ірану. Вашингтон і Брюссель відзначили, що повернення до повного виконання Тегераном своїх зобов'язань в рамках СВПД дозволить зняти санкції.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту США - ЄС.

"Ми поділяємо серйозне занепокоєння з приводу кроків, зроблених Іраном, які несумісні з СВПД (Спільним всеосяжним планом дій - ред.). Європейський Союз і Сполучені Штати визнають, що поряд з поверненням до повного і ефективному виконанню Іраном своїх ядерних зобов'язань, зняття санкцій становить важливу частину СВПД ", - йдеться в комюніке.

У документі підкреслюється, що СВПД має вирішальне значення для забезпечення виключно мирного характеру ядерної програми Ірану і нерозповсюдження ядерної зброї.

США і ЄС заявили про готовність працювати разом для протидії поширенню зброї масового знищення та посилення контролю над озброєннями.