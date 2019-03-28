США і ЄС закликали РФ припинити переслідування кримських татар

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегації США і Євросоюзу звернулися до РФ з вимогою припинити переслідування кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОБСЄ у Twitter.

Як зазначається, під час засідання була приділена увага проведенню російськими силовиками на території окупованого Криму затримань кримских татар.

"Ситуація з масовими обшуками і арештами кримських татар російською окупаційною владою в Криму була обговорена на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Делегації США і ЄС (від імені всіх 28 держав) підтримали Україну та звернулися до РФ з вимогою припинити переслідування кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські дипломати проводять переговори з керівництвом дипломатичних відомств країн для посилення тиску на Росію у зв'язку з обшуками і затриманнями в Криму.

Через незаконні затримання в Криму Україна вже звернулася до ПАРЄ, Ради Європи, ООН, Британії та ЄС.

РБК-Україна писало, що напередодні у Ростові-на-Дону (Росія) затримали ще трьох кримських татар Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекирова і Владлена Абдулкадирова. До цього, після проведення обшуків, були затримані ще 20 кримських татар. Їх підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації в "Хізб ут-Тахрір".Наразі "Київський районний суд" Сімферополя заарештував дев'ятьох кримських татар.