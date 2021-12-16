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Захід вважає, що відключити Росію від SWIFT "вкрай проблематично", - Bloomberg

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Четвер 16 грудня 2021 22:10
Захід вважає, що відключити Росію від SWIFT "вкрай проблематично", - Bloomberg Фото: Захід вважає, що відключити Росію від SWIFT "вкрай проблематично" (offshoreview.eu)
Автор: Валерія Поліщук

Захід вважає, що деякі потенційні санкції, які можуть бути введені проти РФ, у разі вторгнення в Україну, такі як відключення Росії від платіжної системи SWIFT, вкрай проблематичними. Це може нести потенційне порушення роботи світових ринків енергоносіїв та інших товарів російського експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ще одним предметом занепокоєння є перспектива того, що президент РФ Володимир Путін може припинити експорт газу - Росія забезпечує близько 40% поставок до Європи - на тлі зростання цін на енергоносії.

США також домагалися від Німеччини згоди зупинити газопровід "Північний потік-2" з Росії в разі вторгнення. Хоча новий уряд в Берліні не дав публічних зобов'язань з цього питання, німецькі регулюючі органи заявили, що дозвіл на початок експлуатації російського газопроводу буде отримано не раніше липня наступного року.

ЄС хоче виступити єдиним фронтом, і лідери домовилися попередити Росію про серйозні наслідки в разі її вторгнення в Україну на саміті в Брюсселі в четвер, повідомив дипломат ЄС.

"Дебати були зосереджені на тому, чи додати посилання на обмежувальні заходи, які повинні бути прийняті в координації з партнерами, і цей рядок був узгоджений", - заявив він.

Однак 27 країн ЄС по-різному ставляться до санкцій: країни Балтії і Польща відчувають особливу загрозу, враховуючи їх близькість, в той час, як країни, розташовані далі на Заході, налаштовані більш оптимістично.

Для прийняття будь-якого пакету санкцій необхідна одноголосність держав-членів.

Список можливих санкцій проти ЄС є сильним і в цілому повторює потенційні санкції, над якими працюють США. Він охоплює заходи, спрямовані на:

  • російські фінансові установи, банки і доступ до платіжних систем, включаючи Swift;
  • оборонні підприємства;
  • енергетичний сектор, включаючи вугілля, і експорт технологій;
  • новий режим санкцій щодо гібридних атак, додавання нових осіб до існуючих санкційних списків та припинення безвізових поїздок для власників дипломатичних паспортів.

Ще одне джерело видання повідомило, що дії, на які в кінцевому підсумку піде ЄС, будуть залежати від дій Росії і розвитку подій на місцях.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент схвалив нову резолюцію щодо агресії Росії проти України та можливі санкції проти Кремля в майбутньому.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія викликала найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років для всієї Східної Європи.

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