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Кількість жертв торнадо в Алабамі суттєво зросла

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 08:24
Кількість жертв торнадо в Алабамі суттєво зросла
Фото: наслідки торнадо в Алабамі (twitter.com/StephenQ3340)

На даний момент відомо про не менш 23 загиблих

В результаті двох торнадо в Алабамі (США) загинули не менше 23 осіб. Про це повідомив представник місцевої поліції Джей Джонс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, в результаті торнадо в окрузі Лі загинули не менше 23 осіб, у тому числі діти. Стихійне лихо серйозно вдарило по великому місті Оберн. Очікується, що число загиблих може зрости, оскільки рятувальники почали розбирати уламки зруйнованих будинків. Також повідомляється, що через торнадо знеструмлено десятки тисяч споживачів.

Президент США Дональд Трамп в Twitter закликав жителів Алабами та інших постраждалих від ураганів бути обережними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 14 жертв в результаті торнадо в Алабамі. Найбільше постраждав населений пункт Борегар, де зруйновані або пошкоджені сотні будинків.

За даними дослідження компанії Munich Re, в 2018 році стихійні лиха завдали шкоди на 160 млрд доларів. Це майже в два рази менше, ніж роком раніше. Загальна кількість загиблих в стихійних лихах досягла 10 400 осіб.

 

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