Стихійні лиха завдали збитків на 160 млрд доларів у 2018, - дослідження

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У стихійних лихах загинули 10,4 тисяч осіб

Загальний розмір збитків, які зазнало людство від стихійних лих та катастроф у минулому році, склав близько 160 мільярдів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дослідження найбільшого у світі перестраховика - компанії Munich Re.

Вказано, що це у 2 рази менше, ніж у 2017 році.

Відповідно до дослідження, збиток від стихійних лих, який компенсували страхові компанії, склав близько 80 мільярдів доларів, в той час як у 2017 році страховики мали відшкодовувати близько 140 мільярдів доларів. Загальна кількість людей, що загинули у стихійних лихах, сягнула 10,4 тисяч осіб.

"У 2018 році спостерігалось декілька масштабних природних катастроф з високими страховими збитками. Зокрема, серед них виявився незвичайний феномен щодо збігу тропічних циклонів у США та Японії, у той час як лісові пожежі спустошували Каліфорнію", - зазначається у дослідженні.

Повідомляється також, що "найдорожчі" катастрофи 2018 року - лісові пожежі у Каліфорнії, які завдали економіці штату 16,5 мільярда доларів збитків. На другому місці опинився ураган "Майкл", який завдав близько 16 мільярдів доларів збитків.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у зв'язку з пожежами в Каліфорнії президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2018 року Європейський парламент схвалив рішення виділити з Фонду солідарності ЄС 34 млн євро Греції, Польщі, Литві та Болгарії для подолання наслідків стихійних лих.