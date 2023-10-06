У США есть варианты продления помощи Украине, деньги из других сфер перекидывать не будут

Она подчеркнула, что у США есть варианты продления помощи для Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации президента Джо Байдена.

По ее словам, пока Пентагон не рассматривает возможность "перепрограммирования" денег, выделенных на другие сферы.

Хикс добавила, что сейчас Пентагон сосредотачивается на принятии нового бюджета на 2024 финансовый год, а не на перераспределении ранее выделенных средств на расходы для Украины.

Что этому предшествовало

Напомним, Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

На фоне этого Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.