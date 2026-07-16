США дважды за сутки атаковали Иран: под ударом ПВО, командные центры и не только

Что известно о первой атаке

Первая волна ударов по Ирану была начала в 6 утра и длилась до 7:30 утра 15 июля по вашингтонскому времени (по Киеву это с 13:00 до 14:30).

После этого в CENTCOM отчитались, что в ходе 90-минутной атаки войска США выпустили боеприпасы по иранским системам береговой обороны, а также по местам хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Тунд.

"Эти удары еще больше ослабили возможности Ирана в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе", - говорилось в публикации.

Какие результаты второй волны ударов

Позже в тот же день, но уже с 15:00 по местному времени, армия США начала новую серию ударов по Ирану. Она длилась до 21:00 (по Киеву это с 23:00 до 04:00 16 июля).

В ходе новой атаки США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам ПВО, ракетным и беспилотным комплексам, а также объектам береговой разведки.

Цель этих всех деяний - еще больше ослабить способность Ирана "угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив".

Помимо этого, во время атак США ударили по пустому нефтяному танкеру, который пытался направится к иранскому порту в Персидском заливе.

"CENTCOM наблюдали за проходом судна M/T Belma под флагом Кюрасао через международные воды в направлении острова Харг. Коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить блокаду США. Американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракеты Hellfire в дымовую трубу. Судно больше не следует в направлении Ирана", - говорилось в публикации.

Там напомнили, что блокада иранских портов продолжается.