США очень скоро начнут обучение работе с Patriot для украинских военных, - CNN

По его словам, обучение украинских военных на Patriot начнется “очень скоро” и займет несколько месяцев.

При этом чиновник не уточнил, когда именно начнется обучение и сколько конкретно времени потребуется украинцам для освоения сложной системы.

Также в Пентагоне добавили, что в зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от 450 до 550 млн долларов, а одна ракета - около 4 млн долларов.

Стоит заметить, что для управления одной батареей Patriot необходимо около 90 военнослужащих. Она включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".