США разрешат Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS, - Times

Соединенные Штаты могут позволить Украине использовать британские и французские ракеты для ударов по территории России. Но не американское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По данным анонимных источников, президент США Джо Байден может дать зеленый свет президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французских аналогов Scalp для поражения целей на российской территории на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг.

В то же время США вряд ли позволят Украине применять для ударов американские ATACMS.

Ожидается, что Байден обсудит этот вопрос с другими европейскими лидерами, чтобы выслушать их мнения по поводу любых изменений в политике.

Известно, что и Британия, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной своих дальнобойных ракет, но пока американцы блокируют эти изменения, опасаясь эскалации.