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США разрешили выезд персоналу посольств в Израиле

Суббота 14 октября 2023 17:21
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США разрешили выезд персоналу посольств в Израиле Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты разрешили выезд сотрудников посольства в Израиле на фоне войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"Госдепартамент разрешил отъезд чрезвычайного правительственного персонала США и соответствующих членов семей из посольства США в Иерусалиме и филиала США в Тель-Авиве из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью в Израиле", - говорится в сообщении.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

При этом Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

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