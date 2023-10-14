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США дозволили виїзд персоналу посольств в Ізраїлі

Субота 14 жовтня 2023 17:21
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США дозволили виїзд персоналу посольств в Ізраїлі Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати дозволили виїзд співробітників посольства в Ізраїлі на тлі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

"Держдепартамент дозволив від'їзд надзвичайного урядового персоналу США та відповідних членів родин із посольства США в Єрусалимі та філії США в Тель-Авіві через непередбачувану ситуацію з безпекою в Ізраїлі", - ідеться в повідомленні.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектора Гази зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Протягом тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

При цьому Ізраїль оголосив про стан війни і обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїлю закликала мешканців сектору Газа евакуюватись на південь. На це їм дали день. ООН розкритикувала заклики Ізраїлю ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

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