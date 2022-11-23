США разрешили операции по поставкам российской нефти в Японию и несколько стран ЕС

Министерство финансов Соединенных Штатов выдало генеральные лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России в Японию, Болгарию, Хорватию и страны ЕС, среди которых также нет граничащих с морем государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США .

Отдельно отмечается, что поставки сырой нефти в Японию разрешены с проекта "Сахалин-2".

Все транзакции связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства полностью импортируется в Японию.

Ограничительные меры не распространяются на действия, которые "нужны для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах, связанные со здоровьем или безопасностью команды, защиты окружающей среды, включая безопасную стоянку в доке или якорную стоянку, срочный ремонт или спасательные операции".

Согласно документу, американские власти не будут препятствовать разгрузке российской нефти, если это "необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию на судне".

Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной ее переработки за пределами страны.

Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть "после технического учения", говорится в обнародованных документах Министерства финансов США.

Напомним, ранее стало известно, что западные союзники, вероятно, обсуждают введение предельной цены на российскую нефть в размере около 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что, по данным Bloomberg, покупатели сырой нефти в Китае приостановили закупки российской нефти, ожидая детали лимита под руководством США.

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