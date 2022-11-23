США дозволили операції з постачання російської нафти до Японії та кількох країн ЄС

Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало генеральні ліцензії на здійснення транзакцій з постачання сирої нафти з Росії до Японії, Болгарії, Хорватії та країн ЄС, серед яких також немає держав, що межують з морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

Окремо зазначається, що постачання сирої нафти до Японії дозволено з проєкту "Сахалін-2".

Усі транзакції пов'язані з морським перевезенням сирої нафти, виробленої у проєкті "Сахалін-2", дозволено до 30 вересня 2023 року, з умовою того, що продукт виробництва повністю імпортується до Японії.

Обмежувальні заходи не поширюються на дії, які "потрібні для реагування на надзвичайні ситуації на судах, пов'язані зі здоров'ям або безпекою команди, захисту навколишнього середовища, включаючи безпечну стоянку в доці або якірну стоянку, терміновий ремонт або рятувальні операції".

Згідно з документом, американська влада не перешкоджатиме розвантаженню російської нафти, якщо це "необхідно для реагування на надзвичайну ситуацію на судні".

Стеля цін на нафту з РФ не застосовуватиметься у разі суттєвої її перероблювання за межами країни.

Країни Заходу розраховують узгодити і встановити граничну ціну на нафту, що експортується Росією, "після технічного навчання", йдеться в оприлюднених документах Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що західні союзники, ймовірно, обговорюють запровадження граничної ціни на російську нафту у розмірі близько 60 доларів за барель.

Також ми писали, що, за даними Bloomberg, покупці сирої нафти в Китаї призупинили закупівлю російської нафти, очікуючи на деталі ліміту під керівництвом США.

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